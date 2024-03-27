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27 марта, 13:26

Транспорт

ЦОДД рекомендовал москвичам пересесть на метро

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендовал москвичам и гостям столицы передвигаться по городу на метро. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Сейчас в городе наблюдается интенсивное движение в центральной части, на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе Русаковской эстакады до Ленинградского проспекта, на Ленинградском шоссе и Ленинградском проспекте.

Вечером на Садовом кольце, на Ленинградском шоссе и МКАД ожидаются затруднения.

"Рекомендуем в течение дня для поездок по городу использовать городской транспорт", – говорится в сообщении.

Автомобилистов призвали быть внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не отвлекаться на телефон во время движения.

До этого стало известно, что с 20 апреля на юге, юго-востоке и западе столицы откроются еще пять новых выделенных полос для городского транспорта. По участкам, где появятся выделенки, проходит 27 маршрутов наземного городского транспорта. В будни по ним совершается больше 80 тысяч поездок.

Патрули ЦОДД приходили на помощь столичным водителям более 10 тысяч раз за зиму

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