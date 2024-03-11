Автоэксперт рассказал, как подготовить автомобиль к весне

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Весной, помимо резины, на автомобиле рекомендуется заменить фильтры, щетки стеклоочистителя и тщательно промыть колесные диски. Об этом Москве 24 рассказал независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

"Несмотря на то что зима – время морозное и пылевых осадков не очень много, тем не менее летящий песок, грязь и все остальное забивает фильтры. Поэтому весной их необходимо сменить", – отметил специалист.





Дмитрий Попов независимый автоэксперт Мало кто знает, что щетки стеклоочистителя – это на самом деле расходный материал и их необходимо менять хотя бы раз в сезон. Переход из зимы в весну – хороший повод, чтобы это сделать.

После зимы также стоит тщательно промыть колесные диски и очистить их от грязи, соли и песка.

"То же самое относится к порогам и всевозможным моментам, связанным с днищем автомобиля, всякими полостями, куда могла попасть соль с дороги. Иначе она будет лежать там, поливаемая дождевой водой, и потихоньку начнет "подъедать" автомобиль, то есть станет провоцировать ржавчину", – заключил Попов.

Ранее столичным автомобилистам порекомендовали не спешить переобувать автомобиль на лето. В ЦОДД пояснили, что сейчас на улице наблюдается неустойчивая плюсовая температура. В частности, утром и к вечеру она может опускаться ниже 0 градусов. Во избежание ДТП шины рекомендуется менять на летние только при среднесуточной температуре выше 5–6 градусов.

