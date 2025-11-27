15 новых поездов появятся на маршрутах Центрального транспортного узла в Москве

До конца 2030 года 15 поездов нового поколения появятся на маршрутах Центрального транспортного узла в столице. Первые составы начнут курсировать между Москвой, Калужской, Тульской, Владимирской и другими областями в 2026 году.

В пути пассажиры сэкономят до 35 минут. Помимо этого, как заявляют эксперты, Центральный транспортный узел сделает Москву еще привлекательнее для туристов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

