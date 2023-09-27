Центр Москвы перекроют 29 сентября

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27 сентября, 12:15

Транспорт

Москвичам показали, как изменилось метро с открытием новых северных станций

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Почти три недели прошло с момента запуска финишного участка Люблинско-Дмитровской линии метро. Благодаря станциям "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех" больше 500 тысяч человек получили быстрые и удобные маршруты.

На некоторых станциях снизился пассажиропоток. А учащимся Московского физико-технического института стало намного проще добираться до вуза.

Что еще изменилось? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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