Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 мая, 13:00

Транспорт

Виртуальная "Тройка" стала доступна для использования в общественном транспорте Москвы

Виртуальная "Тройка" стала доступна для использования в общественном транспорте Москвы

Аренда лодок и катамаранов стала доступна в некоторых парках Москвы

QR-коды для отзывов о температуре в вагонах разместят в московском метро

Столичный Дептранс рассказал о маршруте автобуса с962

Пассажиры московского метро смогут регулировать температуру в поездах

Пассажир прыгнул на пути за кепкой на станции "Павелецкая"

Более 15 тысяч байкеров приняли участие в мотопараде на Садовом кольце

Мотосезон стартовал с заезда по Садовому кольцу

Москвичи могут отправиться в порядка 50 городов на круизных теплоходах

Ограничения движения на улицах Москвы в связи с мотофестивалем были сняты

У москвичей появилась возможность пользоваться в городском транспорте виртуальной "Тройкой". Об этом рассказал заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

Теперь необязательно носить с собой пластиковую карту, а проезд можно оплатить с помощью любого смартфона. Сервис разработан полностью на базе российских технологий и функционирует с помощью QR-кодов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоИван ЕвдокимовЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика