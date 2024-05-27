Виртуальная "Тройка" стала доступна для использования в общественном транспорте Москвы

У москвичей появилась возможность пользоваться в городском транспорте виртуальной "Тройкой". Об этом рассказал заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

Теперь необязательно носить с собой пластиковую карту, а проезд можно оплатить с помощью любого смартфона. Сервис разработан полностью на базе российских технологий и функционирует с помощью QR-кодов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

