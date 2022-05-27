Несколько участков столичных дорог перекроют из-за забега "Бегущие сердца" 28 мая

28 мая в столице состоится традиционный забег "Бегущие сердца". Из-за этого будут перекрыты несколько улиц.

27 мая с 12:00 уже нельзя будет проехать от Москворецкой набережной до улицы Варварки, а с 20:00 – по Большому Москворецкому мосту и Васильевскому спуску. В субботу, 28 мая, с 08:00 до 15:00 перекроют участки дорог на Болотной улице, Болотной площади, а также на боковом проезде улицы Серафимовича в сторону Софийской набережной.

Проезд на Раушской, Космодамианской набережных и на улицах Балчуг, Садовническая также будут закрыты. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.