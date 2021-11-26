В Москве закупили еще 11 автобусов для людей с ограниченными возможностями. Их общее число превысило 160. Об этом сообщили в департаменте транспорта столицы.

Автобусы рассчитаны на 11 человек. В салонах есть подъемники, специальные поручни, дополнительные системы отопления и кондиционеры, а также два места для людей на инвалидных колясках.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что только за прошлый год социальным такси воспользовались 260 тысяч пассажиров. Интерес к нему постоянно растет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

