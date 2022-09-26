Mazda может прекратить производство в РФ

Концерн "Соллерс" стал обсуждать с Mazda вопрос о прекращении выпуска автомобилей во Владивостоке. Долю японцев в совместном предприятии могут выкупить, заявил автопроизводитель.

Ранее производство машин в РФ прекратила Toyota. Завод, который выпускал ежегодно около ста тысяч автомобилей, прекратил сборку. Ждать ли новых машин по параллельному импорту? Что будет с заводом? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.