В центре Москвы сняли ограничения для автомобилистов после полумарафона

В центре Москвы сняли ограничения для автомобилистов после проведения полумарафона. Самый крупный забег весны завершился. Из 25 тысяч бегунов самым быстрым оказался спортсмен из Кении, который преодолел дистанцию меньше чем за 1 час и установил рекорд соревнований.

Россиянин Ринас Ахмадеев финишировал третьим. Участники отметили, что полумарафон прошел очень хорошо, и это однозначно лучший полумарафон страны. Директор спортивного сероприятия Дмитрий Тарасов сообщил, что 28% стартовавших составили женщины, остальные – мужчины.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.