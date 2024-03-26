Столичный Дептранс рассказал о локальных затруднениях на дорогах 26 марта

Московский департамент транспорта рассказал об обстановке на дорогах 26 марта. Так, в ведомстве отметили, что ожидаются локальные затруднения в центре города, на Третьем транспортном кольце и МКАД. Кроме того, на Волгоградском проспекте у дома № 46, а также на 14-м и с 29-го по 23-й километр кольцевой автодороги идут строительные работы.

При этом свободное движение прогнозируется на проспекте Багратиона, МСД и Кутузовском проспекте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.