Вокзал Красногвардейский заменил две автостанции

В расписании междугородних автобусов, которые отправляются из столицы, больше нет рейсов от автостанций Орехово и Варшавская – они прекратили свою работу с 26 февраля. Вместо них всю нагрузку на себя принял современный международный автовокзал Красногвардейский. Благодаря новому вокзалу юге Москвы сформирован крупный межрегиональный хаб, который объединяет автобусы дальнего следования, а также две станции метро.

Как терминал справляется с пассажиропотоком? Много ли пассажиров отправляются в поездки с автовокзала? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.