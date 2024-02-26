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Новости

26 февраля, 13:30

Транспорт

Вокзал Красногвардейский заменил две автостанции

Вокзал Красногвардейский заменил две автостанции

Транспортный хаб "Верхние Лихоборы" на севере Москвы построят к 2025 году

В тестировании работы СБП в наземном транспорте смогут поучаствовать 200 москвичей

Московские автостанции Орехово и Варшавская завершили свою работу 26 февраля

Новости часа: за архитектурную премию Москвы поборется рекордное число участников

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Автовокзал Красногвардейский заменил станции Орехово и Варшавская

Автостанции Орехово и Варшавская прекратили работу с 26 февраля

Дептранс Москвы оценил ситуацию на дорогах 26 февраля

В расписании междугородних автобусов, которые отправляются из столицы, больше нет рейсов от автостанций Орехово и Варшавская – они прекратили свою работу с 26 февраля. Вместо них всю нагрузку на себя принял современный международный автовокзал Красногвардейский. Благодаря новому вокзалу юге Москвы сформирован крупный межрегиональный хаб, который объединяет автобусы дальнего следования, а также две станции метро.

Как терминал справляется с пассажиропотоком? Много ли пассажиров отправляются в поездки с автовокзала? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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