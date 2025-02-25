В аэропорту Внуково появятся бесплатные фонтаны с водой

Аэропорт Внуково принял меры по решению проблемы с доступом к питьевой воде для пассажиров. В ближайшее время там установят специальные фонтаны, которые будут бесплатными для использования.

Такое решение было принято после проверки цен на воду в аэропорту, проведенной Федеральной антимонопольной службой. Проверка выявила, что один из операторов магазинов беспошлинной и обычной торговли установил аномально высокие цены на питьевую воду.

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