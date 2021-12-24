Москвичам рассказали, как сэкономить на такси в Новый год

Цены на такси увеличились в Москве перед Новым годом. Таксисты объясняют подорожание поездок повышенным спросом.

Однако самый пик ожидается 31 декабря. О том, можно ли сэкономить на поездках сразу после боя курантов, – в эфире телеканала Москва 24.