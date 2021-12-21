2,5 млн человек воспользовались столичными автовокзалами с начала года – Ликсутов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Международными автовокзалами столицы ежедневно пользуются около 40 тысяч человек. Большинство пассажиров ездят в города, расположенные в 100 километрах от Москвы. В этом году автовокзалами воспользовались 2,5 миллиона пассажиров, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Он напомнил, что в столице за последние 10 лет появились четыре современных и удобных автовокзала: Северные Ворота, Южные Ворота, Саларьево и Центральный.
"Отсюда пассажиры отправляются в ближайшие города, удаленные регионы России и за рубеж – всего по 172 направлениям, включая Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Псков, Суздаль, Переславль-Залесский, Владимир, Калугу и Тверь, а также Витебск, Минск, Гомель и Тирасполь", – рассказал Ликсутов.
На сегодняшний день три автовокзала столицы входят в транспортно-пересадочные узлы (ТПУ) с удобными пересадками на метро, городские автобусы и пригородные электрички.
Автовокзалы Саларьево и Центральный открылись в Москве в прошлом году.
Как рассказал Сергей Собянин, последний стал лучшим в городе. Автовокзал Центральный связывает Москву с десятками городов Подмосковья, другими регионами РФ и государствами. На месте старого автовокзала был построен новый многофункциональный комплекс "Щелковский".
"Это наш город": в Москве открылся самый большой автовокзал страны
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