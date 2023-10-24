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24 октября, 11:15

Происшествия

Росавиация сформирует комиссию для расследования ЧП в пермском аэропорту

Росавиация сформирует комиссию для расследования ЧП в пермском аэропорту

Собянин: на станциях МЦД доступно более 100 вариантов пересадок

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 60 километров

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 5 баллов

"Утро": движение затруднено на внешней стороне Садового кольца

Два рейса в Москву задержали в Перми из-за выезда самолета за пределы ВПП

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 5 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

"Утро": ЦОДД оценил движение в Москве в 2 балла

Росавиация будет расследовать ЧП в Перми, где за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился самолет. В результате были задержаны семь рейсов, два из них в Москву.

Местный аэропорт уже открыли, но выяснение причин случившегося продолжается. По одной из версий, все произошло в результате сложных погодных условий.

На борту самолета Smartavia находились 172 пассажира, в том числе 14 детей. Никто не пострадал. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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