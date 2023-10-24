Росавиация сформирует комиссию для расследования ЧП в пермском аэропорту

Росавиация будет расследовать ЧП в Перми, где за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился самолет. В результате были задержаны семь рейсов, два из них в Москву.

Местный аэропорт уже открыли, но выяснение причин случившегося продолжается. По одной из версий, все произошло в результате сложных погодных условий.

На борту самолета Smartavia находились 172 пассажира, в том числе 14 детей. Никто не пострадал. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.