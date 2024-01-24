24 января, 20:00Транспорт
Строительство электродепо "Южное" в Москве завершат в 2024 году
Новое электродепо "Южное" Замоскворецкой линии метро, которое находится на завершающей стадии строительства, вместе с депо "Братеево" создадут самый крупный в России комплекс по ремонту и эксплуатации поездов метро.
Высота сугробов в Москве за сутки выросла на 2–4 сантиметров. Общее количество выпавшего снега превышает норму в 1,5 раза.
Более шести миллионов человек посетили всесезонные ярмарки Москвы в 2023 году. На данный момент в городе уже 69 ярмарок, включая рыбный рынок "Москва – на волне". Вместе с ярмарками выходного дня их количество достигло 130.
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