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24 января, 20:00

Транспорт

Строительство электродепо "Южное" в Москве завершат в 2024 году

Строительство электродепо "Южное" в Москве завершат в 2024 году

Новости часа: в Москве создадут крупнейший в России комплекс по ремонту вагонов метро

Новости часа: в Москве с 2011 года построили или реконструировали 12 электродепо

"Мой район. Новости": пассажиры сэкономили 180 млн рублей на бесплатных пересадках

Автовокзал Красногвардейский становится главным межрегиональным хабом на юге Москвы

Собянин: завершаем строительство электродепо "Южное" Замоскворецкой линии метро

Новости часа: крупнейший в России комплекс по эксплуатации вагонов метро появится в Москве

Москвичи проголосуют за новую экскурсию в Музее транспорта столицы

Собянин: завершаем строительство электродепо "Южное" Замоскворецкой линии метро

Новости часа: Собянин сообщил, что на портале поставщиков Москвы доступно 2,6 млн товаров

Новое электродепо "Южное" Замоскворецкой линии метро, которое находится на завершающей стадии строительства, вместе с депо "Братеево" создадут самый крупный в России комплекс по ремонту и эксплуатации поездов метро.

Высота сугробов в Москве за сутки выросла на 2–4 сантиметров. Общее количество выпавшего снега превышает норму в 1,5 раза.

Более шести миллионов человек посетили всесезонные ярмарки Москвы в 2023 году. На данный момент в городе уже 69 ярмарок, включая рыбный рынок "Москва – на волне". Вместе с ярмарками выходного дня их количество достигло 130.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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