Автовокзал Красногвардейский становится главным межрегиональным хабом на юге Москвы

Московский автовокзал Красногвардейский становится главным межрегиональным хабом на юге столицы. Он обеспечивает транспортную связь с большим количеством других регионов, которые включают в себя ДНР и ЛНР.

Открытие Красногвардейского состоялось в декабре и стало последним этапом проекта по обновлению автобусных вокзалов города. Всего в Москве работают пять таких хабов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.