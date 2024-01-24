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24 января, 22:30

Транспорт

Автовокзал Красногвардейский становится главным межрегиональным хабом на юге Москвы

Автовокзал Красногвардейский становится главным межрегиональным хабом на юге Москвы

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Урбанист оценила важность автовокзала Красногвардейского в транспортной системе Москвы

Московский автовокзал Красногвардейский становится главным межрегиональным хабом на юге столицы. Он обеспечивает транспортную связь с большим количеством других регионов, которые включают в себя ДНР и ЛНР.

Открытие Красногвардейского состоялось в декабре и стало последним этапом проекта по обновлению автобусных вокзалов города. Всего в Москве работают пять таких хабов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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