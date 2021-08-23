Реконструкция станции Апрелевка закончена на 90%

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Реконструкцию станции Апрелевка планируют завершить уже в следующем месяце. Вместо старой железнодорожной остановки появится современный пригородный вокзал. В данный момент работы закончены на 90%. Об этом рассказали в столичном Дептрансе.
В будущем Апрелевка станет частью четвертой линии Московских центральных диаметров. На станции уже есть три платформы с навесами, пассажирский терминал, а также надземный крытый переход.
В настоящее время ей пользуются около трех тысяч человек в сутки. А к 2025 году, как ожидается, поток пассажиров вырастет примерно вдвое. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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