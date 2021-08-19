Московский планетарий закроется на модернизацию с 23 августа

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Московский планетарий с 23 августа временно закрывается для проведения модернизации оборудования большого звездного зала. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

"В течение месяца специалисты будут работать над доведением проекционного оборудования планетария и его программной части до нового современного уровня", – говорится в сообщении.

Отмечается, что новое программное обеспечение позволит компоновать и воспроизводить сцены различных космических явлений без необходимости создавать для них отдельные видеоролики, что значительно упростит работу. Кроме того, появится возможность одновременной работы цифрового симулятора и оптико-механического проектора звездного неба, что позволит сочетать высококонтрастные небесные объекты с цифровыми эффектами.

О точной дате открытия планетария сообщат позже.

В начале июня в Московском планетарии прошел перформанс "Покорение" в рамках проекта THEATRUM, организаторами которого выступили фестиваль "Золотая Маска" и Благотворительный фонд Владимир Потанина. Швейцарский художник Николя Силянс посвятил проект тем, кто обычно находится "за кулисами" музея, но при этом переживает связь с космической одиссеей лично.

