Российские водители отправляются за новыми машинами в Белоруссию

Покупать автомобили сейчас выгоднее всего в Белоруссии. В этом уверены многие российские водители. За машинами в соседнюю республику ездят все больше людей. Насколько это выгодно, и как не стать жертвой мошенников – в сюжете телеканала Москва 24.