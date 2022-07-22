Тематические билеты "Единый" с изображением аэроэкспрессов появились в столичном метро

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столице стартовала продажа билетов ограниченной серии с изображением поездов и экспресс-автобусов "Аэроэкспресс". Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Выпуск тематической серии приурочен к летнему сезону отпусков. Билеты с изображением поездов и экспресс-автобусов "Аэроэкспресс" позволят напомнить москвичам и гостям города о том, как можно добраться до столичных аэропортов вовремя и с комфортом", – заявили в пресс-службе компании-перевозчика.

Сообщается, что билеты также призваны проинформировать о продлении маршрута аэроэкспрессов до терминалов В и С на Шереметьевском направлении.

Приобрести тематическую серию можно в кассах и билетных автоматах на станциях в пределах Кольцевой линии Московского метрополитена.

Проездные "Единый" из ограниченной серии рассчитаны на одну или две поездки и действуют пять дней, включая день покупки. Применить их можно на любом виде транспорта.

В июне в Москве продавались билеты "Единый" с тематическим дизайном проекта "Активный гражданин" и Исторического музея. На проездных изобразили кокошник XVIII века, который стал лидером по числу голосов.

