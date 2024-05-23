Московский мотофестиваль перенесли из-за последнего звонка в школах

Московский мотофестиваль перенесли на день позже из-за проведения в школах последнего звонка. Окончательная дата мероприятия – 26 мая. Сбор участников начнется в 09:00 на Воробьевых горах.

В этот день в Москве будет перекрыто несколько участков дорог. Среди них – крайняя правая полоса Университетского проспекта, улица Косыгина, Воробьевское шоссе, Смоленская и Дорогомиловская улицы, а также Бережковская набережная и внешняя сторона Садового кольца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.