Движение транспорта ограничат в Москве 26 мая

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23 мая, 15:30

Транспорт

Московский мотофестиваль перенесли из-за последнего звонка в школах

Московский мотофестиваль перенесли из-за последнего звонка в школах

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Московский мотофестиваль перенесли на день позже из-за проведения в школах последнего звонка. Окончательная дата мероприятия – 26 мая. Сбор участников начнется в 09:00 на Воробьевых горах.

В этот день в Москве будет перекрыто несколько участков дорог. Среди них – крайняя правая полоса Университетского проспекта, улица Косыгина, Воробьевское шоссе, Смоленская и Дорогомиловская улицы, а также Бережковская набережная и внешняя сторона Садового кольца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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