Песков: напряженность в Балтийском регионе требует от РФ обеспечения своей безопасности

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Предложение Минобороны по обновлению координат границ РФ в Балтийском море не несет в себе политической подоплеки, хотя уровень конфронтации в регионе требует обеспечения безопасности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Вы видите, насколько эскалирует напряженность, какой уровень конфронтации, особенно в Балтийском регионе. Конечно, это требует от наших соответствующих ведомств соответствующих шагов для обеспечения нашей безопасности", – сказал он.

Однако вопрос о деталях пресс-секретарь российского лидера переадресовал в оборонное ведомство.

В Минобороны РФ предложили утвердить перечень координат точек, от которых отмеряется ширина прилежащей зоны РФ у материкового побережья и островов в Балтийском море. В случае реализации инициативы акватория сможет использоваться в качестве внутренних морских вод страны.

В свою очередь, глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что страна рассчитывает на следование России положениям Конвенции ООН. Министр отметила, что ведомство планирует проработать детали. Она также напомнила, что Конвенция ООН по морскому праву включает данные об определении морских зон прибрежных государств и об их пересмотре.

