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23 мая, 21:00

Транспорт

Москвичам рассказали о главных новостях вторника

Москвичам рассказали о главных новостях вторника

ЦОДД предупредил о заторах до 8 баллов в час пик в столице 23 мая

"Жизнь в большом городе": самокаты

Новости часа: Novo Nordisk продолжит производить инсулин в России

Сбои в навигации нарушили работу такси, каршеринга и кикшеринга в столице

Заторы до 8 баллов спрогнозировали в час пик в Москве 23 мая

Заторы до 8 баллов спрогнозировал ЦОДД вечером 23 мая в центре Москвы

Пассажиров столичного транспорта угощали полезными снеками 23 мая

Новости часа: реконструкция здания филиала поликлиники № 46 в ЦАО завершится к осени

Водители такси пожаловались на сбои в системе GPS-навигации в столице

Сбои в навигации нарушили работу сразу нескольких столичных сервисов. Больше всего страдают водители и пассажиры такси. Также проблемы возникли у клиентов каршеринга и проката самокатов. Транспорт оказывается не в том месте и не в то время.

Поликлиника в Таганском районе после реконструкции сможет принять почти в 2,5 раза больше пациентов. Больше 80 столичных поликлиник уже прошли реконструкцию, на очереди еще около 100. Сейчас масштабные работы завершаются в Таганском районе.

Елена Блиновская остается под домашним арестом. Так решил суд. Сама блогер при этом на заседание не явилась. После того, как на "королеву марафонов желаний" завели уголовное дело за неуплату налогов, она погасила часть долга.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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