Москвичам рассказали о главных новостях вторника

Сбои в навигации нарушили работу сразу нескольких столичных сервисов. Больше всего страдают водители и пассажиры такси. Также проблемы возникли у клиентов каршеринга и проката самокатов. Транспорт оказывается не в том месте и не в то время.

Поликлиника в Таганском районе после реконструкции сможет принять почти в 2,5 раза больше пациентов. Больше 80 столичных поликлиник уже прошли реконструкцию, на очереди еще около 100. Сейчас масштабные работы завершаются в Таганском районе.

Елена Блиновская остается под домашним арестом. Так решил суд. Сама блогер при этом на заседание не явилась. После того, как на "королеву марафонов желаний" завели уголовное дело за неуплату налогов, она погасила часть долга.

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