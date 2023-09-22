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22 сентября, 21:15

Транспорт

Движение трамваев по Шаболовке продолжит осуществляться по привычному графику

Движение трамваев по Шаболовке продолжит осуществляться по привычному графику

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Трамваи на Шаболовке продолжат ходить по привычному графику. Как рассказали в столичном Дептрансе, запланированные с субботы изменения маршрутов 14, 26 и 47 перенесли на более поздний срок.

Ранее сообщалось об их временном закрытии из-за реконструкции исторического трамвайного депо имени Апакова и укладке новых путей. О будущих изменениях объявят дополнительно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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