22 сентября, 21:15Транспорт
Движение трамваев по Шаболовке продолжит осуществляться по привычному графику
Трамваи на Шаболовке продолжат ходить по привычному графику. Как рассказали в столичном Дептрансе, запланированные с субботы изменения маршрутов 14, 26 и 47 перенесли на более поздний срок.
Ранее сообщалось об их временном закрытии из-за реконструкции исторического трамвайного депо имени Апакова и укладке новых путей. О будущих изменениях объявят дополнительно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.