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21 октября, 07:15

Транспорт

Системы отопления проверили в автобусах и электробусах перед зимой в Москве

Системы отопления проверили в автобусах и электробусах перед зимой в Москве

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Специалисты "Мосгортранса" протестировали системы отопления и климат-контроля в салонах автобусов и электробусов, проверили уплотнители дверей, окон и люков. Сезонный техосмотр прошли более 7 тысяч машин: около 5 тысяч автобусов и свыше 2 тысяч электробусов. Также в рамках подготовки к зиме проводятся теоретические и практические занятия с водителями.

Кроме того, транспорт переходит на зимнее расписание. Он будет ходить чаще, чтобы пассажиры меньше стояли остановках. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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