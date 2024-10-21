Системы отопления проверили в автобусах и электробусах перед зимой в Москве

Специалисты "Мосгортранса" протестировали системы отопления и климат-контроля в салонах автобусов и электробусов, проверили уплотнители дверей, окон и люков. Сезонный техосмотр прошли более 7 тысяч машин: около 5 тысяч автобусов и свыше 2 тысяч электробусов. Также в рамках подготовки к зиме проводятся теоретические и практические занятия с водителями.

Кроме того, транспорт переходит на зимнее расписание. Он будет ходить чаще, чтобы пассажиры меньше стояли остановках. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.