21 апреля, 07:30Транспорт
На платформе "Электронный дом" расширили функционал для столичных автовладельцев
Новый функционал появился для столичных автовладельцев на платформе "Электронный дом". Раньше через сервис можно было пожаловаться только на машину, мешающую проезду.
Теперь пользователи могут сообщить о ДТП, спущенном колесе или незакрытом окне. Необходимо зайти в раздел "Связаться с владельцем ТС", ввести государственный номер автомобиля, выбрать причину обращения и отправить.
