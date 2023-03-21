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Транспорт

Штрафы за скручивание пробега предложили ввести в России

Штрафы за скручивание пробега предложили ввести в России

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В России предложили ввести миллионные штрафы за скручивание пробега. С инициативой выступила ассоциация "Российские автомобильные дилеры". Физических лиц предлагают штрафовать на сумму до 300 тысяч рублей, а юридических лиц – до миллиона.

Дело в том, что в РФ нет ответственности за обман с цифрами пробега. При этом 80% рынка подержанных машин приходится на серых дилеров, которые регулярно продают автомобили с измененными показателями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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