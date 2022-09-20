Техобслуживание с уходом западных автобрендов стало дороже в Москве. Так, фирменные колодки подорожали на 65%, а некоторые детали авто на рынке и вовсе не найти.

Однако поменять резину бюджетно все еще можно – на китайскую. Во сколько обойдется зимний комплект шин? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.