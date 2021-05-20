Эксперт оценил идею ввести ограничение скорости на некоторых столичных улицах

На некоторых столичных улицах могут ввести ограничение скорости в 30 километров в час. Эту инициативу поддерживает городская Госавтоинспекция. В частности, предлагают снизить скорость на дорогах рядом со школами.

Эту идею оценил руководитель экспертного центра "Пробок.нет" Александр Шумский.

"Есть действительно крупные улицы, где трафик и движение более интенсивные, и поэтому такой подход, подход индивидуальный к каждой улице, логичен," – рассказал Шумский.

Он уточнил, что главное не переборщить, потому что водители должны смотреть на дорогу, а не на знаки, и если на каждой улице будет совсем свой скоростной режим, то водитель запутается. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.