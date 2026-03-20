Режим работы вестибюлей двух станций метро изменили в Москве 20 марта

Режим работы вестибюлей некоторых станций метро изменили в Москве.

На "Проспекте Мира" Кольцевой и Калужско-Рижской линии с 05:30 20 марта можно будет сделать только пересадку и выйти. Станция "Рижская" БКЛ с 07:45 будет работать только на пересадку и вход.

Эти изменения вводятся, чтобы эффективно распределить потоки пассажиров. Для входа или выхода в метро на время ограничений лучше воспользоваться соседними станциями.

