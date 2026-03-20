Движение транспорта перекроют в центре, на западе и северо-востоке Москвы из-за праздничных мероприятий. Ограничения будут действовать в основном до 11:00. Проезд временно закроют на улицах Дурова, Щепкина, Гиляровского, Хачатуряна, Минской, на съездах с проспекта Генерала Дорохова.

Кроме того, 20 марта до 11:00 не будет движения на участке проспекта Мира в сторону центра от Капельского переулка до дома 41. На ряде улиц запретят парковаться до окончания мероприятия. Маршруты наземного транспорта также изменят. Более подробную информацию можно найти на сайте Дептранса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.