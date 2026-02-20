График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 февраля, 22:15

Транспорт

Как готовят поезда ЦППК к работе в снегопад

Как готовят поезда ЦППК к работе в снегопад

Городские камеры показали, что происходит на столичных дорогах

Собянин: запущено производство электромобилей UMO на заводе "Москвич"

Эксперт рассказал, как электропоезда подготавливали к снежному циклону в Москве

Экипажи ЦОДД вытащили более 500 фур за два дня снегопада в Москве

Затор в 10 км образовался на трассе М-4 "Дон" от МКАД до Домодедова

Заторы на дорогах Москвы достигли 5 баллов

Машина скорой помощи застряла в снегу в подмосковном поселке

Ночная "зеленая волна" заработает на магистралях Москвы

Собянин и Мантуров запустили производство новой модели UMO на заводе "Москвич"

При плотном графике движения электричек и длительном снегопаде в Москве возможны изменения в расписании. Об этом сообщил директор Центра исследований умного города НИУ ВШЭ Константин Трофименко. По его словам, сильный снег стараются чистить в ночной период.

ЦППК очищает поезда от снега и готовит к работе в сложных погодных условиях. Если осадки идут несколько суток подряд и не прекращаются днем, на пути выводят специальные составы для расчистки. Когда такая техника работает во время активного движения поездов, это может привести к задержкам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортпогодагородвидеоДарья КрамароваРумина Кенжалиева

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Читать
закрыть

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Читать
закрыть

Что будет с ценами на технику в РФ весной 2026 года?

Ноутбуки и смартфоны могут подорожать

Больше других поднимутся в цене девайсы с увеличенным объемом памяти

Читать
закрыть

К чему приведет введение акцизов на фастфуд и сладости в РФ?

Необходимость таких мер объяснили критической ситуацией с пищевым поведением россиян

Однако эксперты уверены: это может разогнать инфляцию на все продукты

Читать
закрыть

К чему приведет онлайн-взыскание долгов за ЖКУ?

Мера направлена на цифровизацию уже действующей процедуры

Получится автоматизировать электронную подачу документов в суд при возникновении задолженности

Читать
закрыть

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика