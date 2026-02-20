Как готовят поезда ЦППК к работе в снегопад

При плотном графике движения электричек и длительном снегопаде в Москве возможны изменения в расписании. Об этом сообщил директор Центра исследований умного города НИУ ВШЭ Константин Трофименко. По его словам, сильный снег стараются чистить в ночной период.

ЦППК очищает поезда от снега и готовит к работе в сложных погодных условиях. Если осадки идут несколько суток подряд и не прекращаются днем, на пути выводят специальные составы для расчистки. Когда такая техника работает во время активного движения поездов, это может привести к задержкам.

