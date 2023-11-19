19 ноября, 09:15Транспорт
Съезд с СВХ на Открытое шоссе будет закрыт до конца лета 2024 года
С 25 ноября и до конца лета закрывается съезд с Северо-Восточной хорды на Открытое шоссе, сообщает Дептранс. В ведомстве отметили, что изменения связаны со строительными работами.
Кроме того, в этот же период на участках Открытого шоссе и Лосиноостровской улицы закроют одну или две полосы, в зависимости от даты. Автомобилистам рекомендуют заранее планировать маршрут с учетом ограничений.
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