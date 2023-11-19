Съезд с СВХ на Открытое шоссе будет закрыт до конца лета 2024 года

С 25 ноября и до конца лета закрывается съезд с Северо-Восточной хорды на Открытое шоссе, сообщает Дептранс. В ведомстве отметили, что изменения связаны со строительными работами.

Кроме того, в этот же период на участках Открытого шоссе и Лосиноостровской улицы закроют одну или две полосы, в зависимости от даты. Автомобилистам рекомендуют заранее планировать маршрут с учетом ограничений.

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