Россиян предупредили о штрафе за несвоевременную регистрацию авто после покупки

Россиянам напомнили, что не стоит затягивать с постановкой купленного автомобиля на учет. Новый владелец обязан обратиться в Госавтоинспекцию для регистрации машины в течение 10 дней после ее приобретения. Об этом сообщили в МВД России.

Если не сделать все вовремя, наступает ответственность. Размер штрафа за просрочку регистрации автомобиля для физических лиц составляет от 1,5 до 2 тысяч рублей.

