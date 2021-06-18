На трассах в центре Москвы перекладывают асфальт

Движение на участках Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц от Настасьинского переулка до Лесной улицы в обе стороны остановлено. Там начинаются работы по обновлению дорожного покрытия.

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