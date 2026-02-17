Транспортная полиция РФ направила рекомендации по усилению контроля за авиадебоширами

Транспортная полиция через Росавиацию направила рекомендации авиапредприятиям обращать внимание на потенциально проблемных пассажиров. Службам безопасности советуют наблюдать за нетрезвыми и конфликтными людьми в так называемых "чистых зонах" аэропортов, чтобы предотвратить дебоши на борту.

Конкретные критерии отбора в документе не уточняются, а механизмы раннего предотвращения инцидентов поручено разработать до 27 февраля. Эксперты отмечают, что лучшей практикой было бы создание единого черного списка на государственном уровне, так как сейчас внутренние списки авиакомпаний не работают в масштабах страны.

