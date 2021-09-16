Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Отрадное зрелище". В ней телезрителям показывают, где что строится, как меняется город, и рассказывают, когда можно будет увидеть окончательные результаты больших проектов.

Москвичам показали будущую станцию метро "Улица Генерала Тюленева" – это Троицкая линия, ее введут через три года. Пока станция готова на 27%. Новая платформа позволит разгрузить для жителей Теплого Стана станции Калужско-Рижской и Сокольнической линий метро на 20–25%.