В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 16 мая

Наиболее плотное движение в Москве в настоящий момент фиксируется на Ленинградском и Ярославском шоссе в сторону центра, а также на внутренней стороне ТТК в районе Киевского путепровода, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 4 балла.

Днем локальные затруднения ожидаются на Большой Академической улице в районе дома 85, на внешней стороне ТТК в районе улицы Сущевский Вал, на внутренней стороне МКАД от Липецкой улицы до Варшавского шоссе, а также в пределах Садового кольца.

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