Авиакомпания Georgian Airways открыла продажи билетов на рейсы из Тбилиси в Москву

На сайте грузинской авиакомпании Georgian Airways открылись продажи билетов на прямые рейсы из Тбилиси в Москву. Первый перелет будет осуществлен 20 мая, цена билетов стартует от 330 долларов.

Отмечается, что транзитные рейсы через Ереван пропали. Также туроператоры пообещали выложить путевки в ближайшее время.

Сколько они будут стоить и есть ли возможность сэкономить – в эфире телеканала Москва 24.

