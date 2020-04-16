Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

За первый квартал 2026 года электросуда перевезли более 284,5 тысячи человек. Это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом за последнее воскресенье марта максимальное количество пассажиров было больше 8 800 человек.

"Это рекордный показатель за все время работы. Положительная динамика подтверждает, что качество сервиса растет", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Кроме того, 18 апреля скорректируют 10 маршрутов автобусом и электробусов в разных районах Москвы. Транспорт будет ходить быстрее и подъезжать ближе к станциям рельсового каркаса, новым жилым комплексам и соцобъектам.

