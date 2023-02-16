Ликсутов рассказал об изменениях после открытия основного участка МСД

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, какой эффект дало открытие основного участка Московского скоростного диаметра. Он также сообщил, как изменится дорожная ситуация с открытием южного участка МСД.

На прошлой неделе Сергей Собянин на встрече с Владимиром Путиным рассказал о развитии магистральных дорог в Москве, которые станут частью трассы из Санкт-Петербурга в Казань. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.