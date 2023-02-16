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Ликсутов рассказал об изменениях после открытия основного участка МСД

Ликсутов рассказал об изменениях после открытия основного участка МСД

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Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, какой эффект дало открытие основного участка Московского скоростного диаметра. Он также сообщил, как изменится дорожная ситуация с открытием южного участка МСД.

На прошлой неделе Сергей Собянин на встрече с Владимиром Путиным рассказал о развитии магистральных дорог в Москве, которые станут частью трассы из Санкт-Петербурга в Казань. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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