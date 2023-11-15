15 ноября, 07:15Город
Москвичам рассказали, как изменилось время в пути благодаря запуску новых станций метро
Миллионы москвичей сэкономят время в пути благодаря запуску новых станций метро.
В марте 2023 года заработала БКЛ, а в начале сентября появились еще пять новых станций. Так, на метро теперь можно добраться до аэропорта Внуково.
В транспортную систему города успешно интегрируют и наземное метро и другие виды. Кроме того, жителям столицы стали доступны речные маршруты. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.