Высокие штрафы для водителей СИМ могут вступить в силу в России

Госдума одобрила в первом чтении высокие штрафы для пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ). Так, если проект окончательно примут, за езду в нетрезвом состоянии придется заплатить до 30 тысяч рублей.

Тем временем по правилам дорожного движения пользователи СИМ могут ездить только по велодорожкам, а при их отсутствии – по тротуарам. Они не должны создавать помех, а если это неизбежно – не ехать быстрее пешеходов.

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