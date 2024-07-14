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14 июля, 09:15

Транспорт

Высокие штрафы для водителей СИМ могут вступить в силу в России

Высокие штрафы для водителей СИМ могут вступить в силу в России

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Госдума одобрила в первом чтении высокие штрафы для пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ). Так, если проект окончательно примут, за езду в нетрезвом состоянии придется заплатить до 30 тысяч рублей.

Тем временем по правилам дорожного движения пользователи СИМ могут ездить только по велодорожкам, а при их отсутствии – по тротуарам. Они не должны создавать помех, а если это неизбежно – не ехать быстрее пешеходов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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