Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Метрополетел". В ней коптер летает над станциями метро и даже в вестибюлях.

Москвичи угадали станцию МЦК Стрешнево. Первой правильный ответ прислала Антонина. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.