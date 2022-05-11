Авиаперевозчики назвали стоимость рейсов в Уфу

Телеканал Москва 24 каждый день проверяет, как меняется цена на авиарейсы по России. Отправиться в Уфу можно несколькими авиаперевозчиками.

S7 предлагает улететь за 5 272 рубля, минимальный тариф на стабильном уровне. "Аэрофлот" также стоимость билета не менял – 6 498 рублей.

У "Победы" подешевел тариф на 2,4 тысячи рублей, теперь билет стоит 3 199 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

