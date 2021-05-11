Работу метро изменили из-за закрытия участка Люблинско-Дмитровской линии

Участок Люблинско-Дмитровской линии метро от "Дубровки" до "Волжской" в настоящее время закрыт, там строят тоннель БКЛ. 11 мая – первый рабочий день, когда москвичам приходится выбирать пути объезда.

В районе закрытых станций пустили автобусы КМ, но, как сообщили в Дептрансе, даже в выходные они были очень загружены. Поэтому пассажирам рекомендуется строить маршрут через Замоскворецкую линию, МЦК и МЦД.

Чтобы не было коллапса, режим работы изменили и на Таганско-Краснопресненской линии метро. С 05:30 до 10:00 от "Котельников" до "Выхина" можно сесть только в каждый второй поезд.

На Некрасовской линии поезда, идущие в центр, будут проезжать станцию "Косино" без остановки. Кроме того, не будет пересадки на "Лермонтовский проспект". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.