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Город

19:54

Движение ограничат на ТТК в районе станции метро "Дубровка" с 11 мая

город перекрытия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 11 мая 2021 года на ТТК в районе станции метро "Дубровка" и на Вешняковском путепроводе ограничат движение в связи с дорожными работами. Об этом сообщили в телеграм-канале департамента транспорта.

Движение будет ограничено на участке от Велозаводской улицы до дома № 9 по 7-й Кожуховской улице.

Кроме того, с 12 мая специалисты начнут дорожные работы в Проектируемом проезде № 6492 в районе пересечения с Киевским шоссе, а также на нескольких улицах в центре столицы.

Горожан призвали учитывать изменения при планировании поездок по городу.

Ранее сообщалось, что схема движения от Баррикадной улицы до Третьего транспортного кольца изменится с 10 мая в связи с благоустройством.

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