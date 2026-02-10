Туристы рассказали о нескольких переносах вылета из Гаваны и долгом ожидании в аэропорту

В Москву прибыл самолет из Гаваны, задержанный на 11 часов. Как рассказали вернувшиеся туристы, вылет переносили несколько раз, а в аэропорту во время ожидания пассажирам выдавали только воду и разовое питание.

Некоторые путешественники опоздали на стыковочные рейсы из Москвы в другие города, что привело к финансовым потерям. Задержки рейсов с Кубы связаны с острым дефицитом авиатоплива на острове. Авиакомпании продолжают выполнять полеты, но вынуждены корректировать маршруты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.