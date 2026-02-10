Форма поиска по сайту

10 февраля, 19:30

Транспорт

Туристы рассказали о нескольких переносах вылета из Гаваны и долгом ожидании в аэропорту

Житель Троицка рассказал, сколько тратит на дорогу до метро

Из-за пожара на Пресненском Валу временно изменено движение автобусных маршрутов

Рейс из Гаваны, задержанный на 11 часов, прибыл в аэропорт Шереметьево

Строительство метро в Москве продолжается на нескольких направлениях одновременно

Собянин: 34 станции метро планируется построить до конца 2032 года

Темпы строительства московского метро превысили лучшие годы советского метростроя

До 2032 года в столице построят 34 станции метро и 83 километра путей

"Деньги 24": россияне стали чаще пользоваться сервисами каршеринга

Сергей Собянин заявил о планах удвоить протяженность московского метро

В Москву прибыл самолет из Гаваны, задержанный на 11 часов. Как рассказали вернувшиеся туристы, вылет переносили несколько раз, а в аэропорту во время ожидания пассажирам выдавали только воду и разовое питание.

Некоторые путешественники опоздали на стыковочные рейсы из Москвы в другие города, что привело к финансовым потерям. Задержки рейсов с Кубы связаны с острым дефицитом авиатоплива на острове. Авиакомпании продолжают выполнять полеты, но вынуждены корректировать маршруты.

Екатерина Фоменко

