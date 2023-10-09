Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 октября, 09:30

Город

Скамейки с подогревом установили на двух станциях МЦК в столице

Скамейки с подогревом установили на двух станциях МЦК в столице

"Утро": движение затруднено на Можайском шоссе

Сбой в системе обработки багажа произошел в аэропорту Внуково

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 5 баллов

"Утро": затор образовался на 9-м километре МКАД

Светофоров и "лежачих полицейских" станет больше на российских дорогах

"Утро": движение транспорта затруднено на 42-м километре МКАД

Собянин: по МЦД-1 и МЦД-2 пассажиры совершают 180 тыс. поездок в сутки

Цены на такси выросли на 44% в некоторых регионах РФ

Автомобили с пробегом в РФ подорожали более чем на 30%

На двух станциях МЦК появились скамейки с подогревом. Ожидание поезда стало комфортнее на Балтийской и Площади Гагарина. Теплые скамейки будут работать до конца марта.

На МЦК также обновили информационные стикеры. Они помогают быстрее считывать информацию. Их сделали нагляднее и проще: сократили количество слов, а также заменили текст на рисунки там, где это было возможно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоАнастасия БородинаНикита Пименов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика