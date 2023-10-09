Скамейки с подогревом установили на двух станциях МЦК в столице

На двух станциях МЦК появились скамейки с подогревом. Ожидание поезда стало комфортнее на Балтийской и Площади Гагарина. Теплые скамейки будут работать до конца марта.

На МЦК также обновили информационные стикеры. Они помогают быстрее считывать информацию. Их сделали нагляднее и проще: сократили количество слов, а также заменили текст на рисунки там, где это было возможно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.